​Estado Islâmico divulga alegado vídeo do líder com novas ameaças

O autoproclamado Estado Islâmico divulgou esta segunda-feira uma mensagem em vídeo atribuída a Abu Bakr al-Baghdadi, naquela que será a primeira aparição do líder terrorista desde a declaração do califado, há cinco anos.



As imagens foram publicadas pela rede Al Furqan. Ao longo de 18 minutos, um homem de barba parecido com Abu Bakr al-Baghdadi afirma que os recentes ataques no Sri Lanka, contra igrejas católicas e hotéis, foram a resposta do Daesh às mortes em Baghouz, o último bastião do grupo na Síria.

O Estado Islâmico vai procurar vingança pelos militares presos e mortos, declarou o líder terrorista que já chegou a ser dado como morto.

A confirmar-se a autenticidade, este é o primeiro vídeo de Baghdadi desde que em 2014 foi filmando numa mesquita de Mossul, no Iraque, a declarar o califado do Estado Islâmico. Nos últimos anos também foram divulgadas outras mensagens áudio do líder terrorista.



Neste vídeo, Baghdadi aparece sentado no chão, de pernas cruzadas, com uma arma ao seu lado, a falar para outros elementos do grupo.