FC Porto vence Chelsea e conquista a Youth League pela primeira vez na sua história

A equipa inglesa empatou no arranque da segunda parte, por Redan, aos 53 minutos. O FC Porto não precisou sequer de dois minutos para voltar a colocar-se na liderança da partida, por parte do capitão de equipa, Diogo Queirós, na sucessão de um canto.

Já perto do final, com o Chelsea à procura do golo do empate, que levasse a partida para o desempate por grandes penalidades, o FC Porto colocou um ponto final na partida, por Afonso Sousa, aos 75 minutos.

O FC Porto é a primeira equipa portuguesa a conseguir vencer a prova, depois do Benfica ter perdido a final em 2014 e 2017. Para vencer o troféu, os dragões ultrapassaram, na fase de grupos, o Schalke 04, Lokomotiv Moscovo e Besiktas. Na fase a eliminar, o FC Porto venceu o Tottenham, Midtjylland e Hoffenheim.

Os reforços da equipa B

Mário Silva voltou a contar com cinco reforços que habitualmente alinham na equipa B do FC Porto: o guarda-redes Diogo Costa, a dupla de centrais Diogo Leite e Diogo Queirós, o médio Romário Baró e o avançado João Mário.

Diogo Costa, guarda-redes regularmente utilizado na Youth League e titular na equipa B do FC Porto, ficou de fora da partida da meia-final, por ser convocado para o jogo da equipa A, na última sexta-feira, frente ao Rio Ave, face à lesão de Fabiano. Francisco Meixedo assumiu as redes na meia-final, contra o Hoffenheim, e voltou a dar lugar a Diogo Costa na final.