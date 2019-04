Benfica também pede reunião de urgência com o Conselho de Arbitragem

O Benfica anunciou, em comunicado oficial, que também solicitou uma reunião, com caráter de urgência, com o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, face aos comunicados do FC Porto e Sporting de Braga, que se queixaram das prestações das equipas de arbitragem na jornada 31 da I Liga.

"Face aos comunicados emitidos por Sporting de Braga e FC Porto, na sequência do jogo ontem disputado entre o clube minhoto e Benfica, e atendendo à gravidade das acusações e insinuações ali referidas, o Sport Lisboa e Benfica solicitou nesta tarde, com carácter de urgência, uma reunião ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF)", pode ler-se no comunicado no site oficial das águias.

O FC Porto também pediu uma reunião com o CA, esta segunda-feira, e pretende conversar com Fernando Gomes e Fontelas Gomes.

"O FC Porto recorda os cinco erros gravíssimos de árbitros e VAR que inverteram a atual classificação do campeonato: um penálti por assinalar contra o Benfica; um penálti assinalado indevidamente contra o Sporting de Braga; uma expulsão perdoada ao jogador João Félix; um penálti por derrube a Marega; um penálti por corte com a mão de Rúben Semedo", detalham os portistas.