João Domingues surpreende e elimina Alex de Minaur do Estoril Open

João Domingues protagonizou a grande surpresa, para já, do Estoril Open, ao eliminar, na primeira ronda da prova, o sexto cabeça-de-série do torneio, Alex de Minaur, atual 27º do "ranking" mundial de ténis.

O tenista português, 214ª da hierarquia mundial, bateu o jovem australiano de 20 anos, que regressa de lesão, contraída no ATP Masters 1000 de Indian Wells, no dia 10 de março, quando também foi surpreendido por Marcos Giron, 217º do "ranking".

O tenista luso venceu o australiano no primeiro "set" por 6-2, mas permitiu a derrota pelo mesmo resultado no segundo "set". Na partida decisiva, João Domingues não vacilou, conseguiu o "break" logo no segundo jogo e embalou para mais uma vitória pelo parcial de 6-2.

Na próxima ronda, João Domingues vai medir forças com o vencedor da partida entrer Bernard Tomic, 76º, e John Millman, 50º.