Luciano Gonçalves lamenta "mind games" na arbitragem na reta final do campeonato

Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), lamentou os "mind games" que estão a ser feitos na arbitragem portuguesa, na sucessão da jornada 31 do campeonato. Em declarações à margem do torneio de ténis, Estoril Open, Luciano Gonçalves lamentou que os clubes apenas critiquem quando "as coisas não correm bem".

"Tudo isto que se passa e estes 'mind games' que se fazem não nos surpreendem, infelizmente. Já é um 'habituée' os clubes pedirem reuniões quando as coisas não correm bem. Pedirem reuniões ao Conselho de Arbitragem e à APAF é algo normal, não deve é ser normal só pedirem no final do campeonato, quando acham que não correm bem. Deveria ser desde a primeira jornada, que os dois órgãos sempre estiveram dispostos a ouvir os clubes, não só nas últimas jornadas", começou por dizer.

O presidente da APAF rejeita incompetência dos árbitros portugueses e acredita que apenas falta tranquilidade para tornar o trabalho "perfeito".

"Não concordo de forma alguma que se coloque em causa as competências dos árbitros. Trabalha-se para que a arbitragem seja uma parte importante do futebol, e temos conseguido. Só falta sossego e tranquilidade para sermos perfeitos e termos ainda melhores desempenhos. As pessoas continuam a não perceber que os árbitros tentam fazer o melhor que podem", adiciona.

Nomeações divulgadas mais cedo

Luciano Gonçalves comentou ainda a decisão do Conselho de Arbitragem divulgar as nomeações das equipas de arbitragem mais cedo do que o habitual, face às recentes fugas de informação.

"Teve de se fazer diferente. A arbitragem teve de dar um passo atrás pela estabilidade do futebol nacional. Se havia pessoas que tinham acesso a informação que não poderiam ter, naturalmente que o Conselho de Arbitragem antecipou a divulgação, de forma a que não existam privilegiados, mesmo que isso não dê a tranquilidade necessária aos árbitros", rematou.