​Reabre Casa Museu Anastácio Gonçalves com “espólio de arte valiosíssimo”

Depois de quase um ano de obras de requalificação, reabriu esta segunda-feira, em Lisboa, a Casa-Museu Anastácio Gonçalves.



Mandada construir pelo pintor José Malhoa em 1904, a casa tem “um espólio de arte valiosíssimo”, destaca Ana Mântua, a diretora da Casa-Museu Anastácio Gonçalves.

“Isto começou por ser uma coleção particular, uma coleção que o médico oftalmologista António Anastácio Gonçalves realizou ao longo de toda a sua vida. Há três núcleos principais: pintura naturalista portuguesa, essencialmente do Grupo do Leão, dos pintores no Grupo do Leão: mobiliário português e europeu e depois a sua última paixão, porque foi a última coleção que ele começou a fazer só em 1942, que é coleção de porcelana da China”, explica.

A coleção de porcelana “é a melhor em território nacional e reconhecida internacionalmente”, acrescenta Ana Mântua. Da coleção de pintura destaca-se alguns quadros de Columbano, Alfredo Keil ou Domingos Sequeira.

A Casa-Museu está aberta ao público de terça e a domingo, entre as 10h e as 18h. Aos domingos, até às 14h00 a entrada é gratuita e, no primeiro domingo de cada mês há uma visita guiada ás 11h00.

A Casa-Museu Anastácio Gonçalves, localizada nas imediações da Maternidade Alfredo da Costa, está afeta ao Museu Nacional de Arte Contemporânea-Museu do Chiado e reúne cerca de 3.000 obras de arte.

Depois das obras, a Casa-Museu tem agora novos espaços de exposição e de reserva está, agora, dotada de uma nova entrada (bilheteira e loja) e melhores condições de acessibilidade, asseguradas pela instalação de um elevador, informa o comunicado do Ministério da Cultura, entidade parceira da requalificação do espaço.