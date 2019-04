​Governo de Bolsonaro censura anúncio destinado aos jovens

No vídeo em questão aparecem jovens mulheres negras, uma com cabelo rapado, outra com um penteado rastafari, um homem com cabelo cor-de-rosa, entre outras pessoas, todas num ambiente festivo.





Para o diretor de arte Luiz Cavalheiros a intenção da propaganda era uma tentativa clara de conquistar um público mais jovem, permitindo que a instituição estatal competisse com outros bancos digitais.

Segundo o colunista Lauro Jardim, Bolsonaro envolveu-se pessoalmente no caso e procurou o presidente do banco, Rubem Novaes, para retirar o anúncio do ar, notícia o jornal “O Globo”.

A informação avançada pelo jornal diz que logo depois da reclamação de Jair Bolsonaro, o diretor de Comunicação e Marketing do Banco do Brasil foi demitido.

Rubem Novaes admitiu que Bolsonaro não gostou do anúncio, mas que se mostrou de acordo com ele. “O Bolsonaro e eu concordamos que o filme deveria ser recolhido. A saída do diretor é uma decisão de consenso, inclusive com a aceitação do próprio”, disse em comunicado divulgado pelo banco.

Na passada sexta-feira, o Governo brasileiro informou que todas as peças publicitárias das empresas estatais, tais como os correios e a Petrobras, deverão ser submetidas a uma votação da Secretaria de Comunicação Social (Secom), controlada pelo ministro da Secretaria do Governo, general Santos Cruz.

“Em atendimento à decisão estratégica de maximizar o alinhamento de toda ação de publicidade do Poder Executivo federal, comunicamos que a partir desta data o conteúdo de todas as ações publicitárias, inclusive de natureza mercadológica (…) deverá ser submetido para conformidade prévia da Secom [Secretaria de Comunicação da Presidência]”, diz o texto do e-mail, assinado por Glen Lopes Valente, secretário de Publicidade e Promoção da Secom.