José Manuel Antunes considera que Tiago Martins esteve muito bem em Braga

José Manuel Antunes faz uma avaliação positiva da arbitragem de Tiago Martins, no Braga-Benfica. O antigo vice-presidente dos encarnados defende que os dois penáltis assinalados a favor do Benfica são claros e que o árbitro esteve em bom plano.

"É muito claro que são penáltis. Eu até nem tenho a melhor das opinião do Tiago Martins, mas esteve muito bem e até me surpreendeu pela positiva. Ele assumiu sempre e não se defendeu com o VAR. Ele assumiu e o VAR limitou-se a confirmar o que ele viu dentro de campo", disse José Manuel Antunes, aos jornalistas, no Clube de Ténis de Cascais, onde decorre o Estoril Open, em ténis.



O antigo dirigente do Benfica não entende, por isso, as críticas dos concorrentes, nomeadamente, do FC Porto e do Sporting de Braga.

"Faltam sete pontos"

A vitória em Braga e o empate do FC Porto em Vila do Conde promoveram o Benfica à primeira posição, com dois pontos de vantagem sobre os dragões. Com nove por disputar, José Manuel Antunes faz contas e conclui que "faltam sete pontos" para a equipa de Bruno Lage garantir o título.

"Temos de manter a mesma concentração, porque, provavelmente, vai ser até à última. Espero que o último jogo não seja tão perigoso", deseja o antigo dirigente, no tempo de Vale e Azevedo, manifestando outra esperança, a de que Bruno Lage fique por muitos anos na Luz.

"A equipa técnica do Benfica tem um contrato de mais quatro anos e meio com o Benfica. Não é fácil saírem do Benfica. Estou convencido que o Benfica vai ganhar o campeonato e o Bruno Lage é o principal pilar de uma grande mudança no Benfica. Espero que fique, pelo menos, os próximos quatro anos", manifestou.