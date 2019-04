FC Porto pede reuniões urgentes com presidentes da Federação e Conselho de Arbitragem

O FC Porto anunciou, em comunicado, que pediu reuniões "com caráter de urgência ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol e ao presidente do Conselho de Arbitragem". O objetivo é analisar o que o clube classifica de "erros crassos das equipas de arbitragem nos jogos Rio Ave-FC Porto e SC Braga-SL Benfica, os quais colocam em causa a verdade desportiva desta edição da Liga NOS e a bem intencionada introdução do VAR".

Na nota publicada no site, o FC Porto revela parte do que pretende debater com Fernando Gomes e Fontelas Gomes.

"O FC Porto recorda os cinco erros gravíssimos de árbitros e VAR que inverteram a atual classificação do campeonato: um penálti por assinalar contra o Benfica; um penálti assinalado indevidamente contra o Sporting de Braga; uma expulsão perdoada ao jogador João Félix; um penálti por derrube a Marega; um penálti por corte com a mão de Rúben Semedo", detalham os portistas.