Miguel Albuquerque: "Sporting já merecia ser campeão europeu"

O Sporting sagrou-se campeão da europa de futsal, no Cazaquistão, ao derrotar na final da Liga dos Campeões o Kairat por 2-1. Primeiro título europeu para o Sporting no futsal e segundo para o futsal português, depois do triunfo do Benfica em 2010.

Em declarações a Bola Branca, o diretor das modalidades do Sporting, Miguel Albuquerque, realça que o Sporting "já merecia a conquista do troféu, que já perseguiam há algum tempo". O dirigente leonino sublinha que "esta conquista não advém por mérito, advém por competência" e é um título "muito importante para o Sporting e para o desporto nacional" e em especial para a modalidade.

Miguel Albuquerque recorda que "tinha prometido" trazer o troféu para Lisboa, sublinhando que este título "chega num momento importante, significando muito" para o clube de Alvalade.

Nesta entrevista, Miguel Albuquerque realça a dimensão do feito alcançado pelo futsal leonino e espera uma receção apoteótica pelos adeptos sportinguistas.