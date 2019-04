Marcelo para Xi Jinping: Portugal está preparado para "um outro nível de relação" com a China

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse, esta segunda-feira, ao seu homólogo chinês que Portugal está preparado para um outro nível de relação com a China: mais concreto, mais político e mais constante.

"Estamos a conseguir converter uma relação de séculos de amizade, de conhecimento e de colaboração entre a China e Portugal, numa realidade viva virada para o futuro", disse o chefe de Estado português na declaração inicial da reunião com Xi Jinping, no Grande Palácio do Povo, em Pequim.

"Estamos a olhar para o futuro nas relações bilaterais e no plano multilateral", garantiu Marcelo.

Esta "subida de nível" no plano das relações políticas bilaterais foi formalizada logo após o encontro entre Marcelo Rebelo de Sousa e Xi Jinping, através de "um memorando de entendimento para o estabelecimento de um diálogo estratégico", assinado pelos ministros dos Negócios Estrangeiros português e chinês. Na terça-feira, serão assinado novos acordos no plano económico.

Com este instrumento, Portugal e a China acordam em proceder a consultas políticas regulares sobre temas bilaterais e de política internacional e em aumentar os contactos entre as autoridades governativas, com visitas mútuas, uma vez por ano, ora na China, ora em Portugal, ao nível dos ministros Negócios Estrangeiros.

Portugal quer cooperação bilateral, mas quer também estar em vários outros planos internacionais, onde, diz o Presidente da República, é necessária confiança e respeito pelas organizações internacionais e por normas como a liberdade de comércio.

"Soma-se à preocupação e ao aprofundamento bilateral uma troca de pontos de vista e uma aproximação de pontos de vista no plano multilateral e universal", acrescentou.

Do Presidente Xi Jinping, a comitiva nacional ouviu palavras de abertura a esta cooperação alargada. Na curta declaração inicial, o Presidente chinês lembrou a amizade entre os dois países, sobretudo desde que há 40 anos foram retomadas as relações diplomáticas.