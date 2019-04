Futuro de Carlos Pinto no Famalicão para decidir no final da época

Famalicão está em festa, com a subida do clube mais representativo da cidade à I Liga, 25 anos depois, mas Miguel Ribeiro, diretor executivo da SAD, depois das celebrações, já está concentrado no que falta disputar no campeonato e na preparação da próxima época.

Carlos Pinto, treinador que sucedeu a Sérgio Vieira, já com o campeonato a decorrer tem contrato até ao fim da temporada e o dirigente revela que só falará com o treinador, depois de realizados as três jornadas que restam na II Liga.

"Ainda não está definida [a situação do treinador], porque ele termina contrato no final desta época. Ainda temos três jogos pela frente e temos de preparar a próxima época", refere Miguel Ribeiro, em entrevista à Renascença.

O plantel também vai sofrer uma remodelação, mas há a convicção de que será uma equipa "apta para cumprir com a ambição do Famalicão".

Clube exemplo

Miguel Ribeiro realça o exemplo que o Famalicão dá ao futebol português. O dirigente trocou o Rio Ave pelo clube da II Liga, liderando o projeto de uma SAD que foi adquirida pela empresa Quantum Pacific, detentora de 32% da SAD do Atlético de Madrid.

"O Famalicão é um exemplo de como é possível ter clube, SAD, cidade, adeptos agregados", anota, agradecendo o apoio que os adeptos deram à equipa em todos os jogos, esta temporada.



A três jornadas do final, Paços e Famalicão já têm a promoção garantida, mas há a questão do título para decidir. O Paços de Ferreira tem quatro pontos de vantagem sobre o Famalicão e há nove em disputa. Miguel Ribeiro diz que a sua equipa está concentrada "treino a treino, jogo a jogo" e não fixa candidatura ao título de campeão da II Liga que está ao alcance dos famalicenses.

De uma coisa o dirigente não tem dúvidas: "Sobem as melhores equipas, sem dúvida. Apesar de termos tido uma luta com a Académica e o Estoril, mas quando a três jornadas do fim há uma distância tão grande restam poucas dúvidas sobre isso".