Duarte Gomes admite erros, mas realça as decisões certas dos árbitros

A arbitragem voltou a gerar polémica na jornada 31 do campeonato. O FC Porto, nos canais de comunicação do clube, falou em dois lances para penálti não assinalados em Vila do Conde. André Villas-Boas, ex-treinador dos dragões, qualificou de ridículo o primeiro penálti assinalado a favor do Benfica em Braga.



Duarte Gomes, em declarações a Bola Branca, admite erros, mas realça as decisões certas dos árbitros nos dois jogos dos candidatos ao título.

"Foram jogos que tiveram muitos lances nas áreas, muitos lances de eventual sanção disciplinar, muitas situações de dúvida, e quando digo de dúvida, digo de lances que de facto podem originar várias leituras como originaram, em que os árbitros tiveram bem em muitas decisões e é importante dizê-lo, mas também terão cometido erros em alguns lances. Portanto, não tem sido fácil a vida dos árbitros nesta fase, nunca é fácil a vida dos árbitros num contexto de pressão tão grande e de ruído exterior tão forte e eles vão fazendo os pequenos milagres que conseguem, mas obviamente não estão imunes ao erro", avalia o antigo árbitro e atual comentador de arbitragem.



Duarte Gomes refere ainda que no seu entendimento não há influência dos árbitros nos resultados do fim-de-semana. "Essa questão da influência da arbitragem no resultado é uma conversa que tem muitos anos e faz algum sentido, porque há decisões dos árbitros que são erradas e que tem influência direta no resultado, mas também tem influência direta no resultado os golos que se falham à frente da baliza, os guarda-redes que são mal batidos e as opções técnicas dos treinadores que nem sempre são as melhores".

Neste sentido, Duarte Gomes considera que é preciso abrir o leque e observar o todo e não só a parte que interessa. "Temos de ter a capacidade para ver a coisa no todo e não apenas na parte que nos interessa. De qualquer forma, o que é certo é que houve lances nas áreas, os tais lances suscetíveis de influenciar o marcador que tiveram decisões dúbias e, sobretudo, decisões que em alguns casos entre um jogo e outro, de lances aparentemente semelhantes que tiveram a decisão diferente", complementa.