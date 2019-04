António Figueiredo recorda época de Kelvin para alertar jogadores do Benfica

António Figueiredo apela aos benfiquistas para que não se fiem nas contas e não entrem em euforia pela vantagem de dois pontos que a equipa cavou para o FC Porto, a três jornadas do fim do campeonato. O antigo dirigente encarnado recorda que em 2013 houve festejos antes do fim que custaram caro ao Benfica.

"O campeonato só estará entregue quando, matematicamente, for impossível perdê-lo. Acho que os benfiquistas estão vacinados contra a euforia, lembrem-se do que aconteceu há uns anos [em 2013, após uma vitória sobre o Marítimo, na Madeira]. Tínhamos um dos melhores treinadores do mundo, segundo ele, e com quatro pontos de avanço a duas jornadas do fim o campeonato foi-se. Portanto, como diz o ditado popular, até ao lavar dos cestos é vindima. Espero que a euforia dos adeptos não se transmita à equipa. Creio que não ocorrerá porque todos estão bem cientes de que é necessário fazer mais sete pontos para ser campeão", referiu nesta entrevista a Bola Branca.



António Figueiredo alude à época 2012/13. O Benfica, a três jornadas do fim da época, venceu o Marítimo, na Madeira, e manteve a vantagem de quatro pontos para o FC Porto. Mas na jornada seguinte, empatou com o Estoril, na Luz, e na penúltima ronda perdeu no Dragão, por 2-1, com golo de Kelvin nos descontos. O Porto, de Vítor Pereira, acabou por confirmar o título em Paços de Ferreira.

Até ao fim do campeonato, nas três jornadas que restam, o Benfica recebe Portimonense, vai a Vila do Conde e joga na última ronda na Luz com o Santa Clara. O Porto recebe o Aves, vai à Choupana defrontar o Nacional e joga no Dragão com o Sporting na última jornada.