Taxa de mortalidade infantil aumentou em 2018

29 abr, 2019 - 12:18

A taxa de mortalidade infantil em 2018 foi 3,2 óbitos por mil nados vivos, contra 2,7 no ano de 2017. Morreram 281 crianças com menos de um ano, mais 52 do que no ano anterior, de acordo com as "Estatísticas Vitais 2018", do INE.