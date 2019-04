Há outro José a encantar os ingleses. Reading quer pintar estádio com bandeiras de Portugal

Depois de José Mourinho, os ingleses, e em particular os adeptos do Reading, rendem-se a outro José, José Gomes. O treinador português chegou ao clube no final de dezembro e conseguiu manter o clube no Championship, o segundo escalão em Inglaterra.

O trabalho realizado por José Gomes foi reconhecido e o clube quer celebrar o dia de Portugal no último jogo da temporada, no próximo domingo, em casa, no Madejski Stadium. A intenção é homenagear o treinador e pintar o estádio com bandeiras de Portugal. Os responsáveis do clube apelam aos adeptos para vestirem uma camisola da seleção portuguesa para celebrar José Gomes.

O Reading é 20º classificado do Championship e se vencer pode terminar no 18.º posto. José Gomes deixou o Rio Ave, no final de dezembro, para rumar a Inglaterra. No Reading conta, ainda, com a sua equipa técnica formada por Jorge Mendonça, Rui Santos, Jorge Baptista e João Penedo.

Em janeiro perdeu Tiago Ilori, contratado pelo Sporting, mas conseguiu reforçar a equipa com o ponta-de-lança português Nélson Oliveira, por empréstimo do Norwich City, equipa que garantiu, a par do Sheffield United, o regresso à Premier League.