Jogador do Alanyaspor morre em desastre de autocarro

Josef Sural morreu, esta segunda-feira, aos 28 anos, depois de não ter resistido aos ferimentos sofridos na sequência de um acidente de viação. O autocarro que transportava sete jogadores do Alanyaspor, que tinham jogado com o Kayserispor, despistou-se.

De acordo com relatos da imprensa turca, o motorista terá adormecido ao volante. Sural, internacional checo, que tinha rumado ao clube turco durante o mercado de inverno, foi hospitalizado, mas não resistiu.

Josef Sural fez 20 jogos pela seleção checa e esteve no Campeonato da Europa em 2016. O extremo fez carreira no seu país. Começou no Zbrojovka Brno, passou pelo Slovan Liberec e esteve três anos no Sparta de Praga. Em janeiro, transferiu-se para o Alanyaspor, onde realizou 11 jogos e marcou um golo.

Djlama, internacional angolano que jogou no FC Porto e no Marítimo, e Baiano, brasileiro que jogou no Braga, no Paços de Ferreira e no Belenenses, estavam no autocarro, segundo a imprensa da Turquia, e escaparam ilesos.