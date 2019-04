Bielsa: "Não oferecemos o golo ao Aston Villa, devolvemo-lo"

Marcelo Bielsa corrige a ideia de ter oferecido um golo ao Aston Villa e diz que o aconteceu não foi uma oferta, "foi uma devolução". O Leeds chegou à vantagem num momento em que um jogador do Villa estava no chão.

O lance deu origem à expulsão de um jogador do Aston Villa, por protestos, e a uma discussão entre os bancos das duas equipas, com John Terry, treinador do Aston Villa, a acusar o adversário de falta de "fair play". O técnico argentino, conhecido como "El loco", não terá gostado do comportamento da sua equipa e ordenou-lhes que parassem e permitissem à equipa visitante chegar ao empate.

O Leeds empatou um jogo que precisava de ganhar para chegar à última jornada do campeonato com possibilidades de subir automaticamente à liga inglesa. O empate inviabiliza essa situação e o clube irá disputar o "play-off" de subida com outras três equipas.

"O futebol inglês é reconhecido pelo 'fair play' e não sou eu quem deve comentar esta forma de ver as coisas", expressou Bielsa, em declarações à Sky Sports.