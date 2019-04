“Pode estar em causa uma nova greve”, avisam motoristas de matérias perigosas

Veja também:



O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas ameaça avançar com uma nova greve, se falhar um entendimento com a Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários (ANTRAM) nas negociações desta segunda-feira.

“Tenho fé e esperança de que as negociações decorram dentro da normalidade e dentro do que esperamos. Caso contrário, teremos que utilizar os meios que estão ao nosso dispor para continuar a reivindicar os direitos daqueles trabalhadores”, destaca o vice-presidente do sindicato, Pedro Pardal Henriques.

“Pode estar em causa uma nova greve”, confirma.

Entre as reivindicações estão salários de 1.200 euros, um subsídio de 240 euros e a redução da idade de reforma para os profissionais do setor.

A ronda negocial desta segunda-feira ficou acordada na sequência da greve que, há duas semanas, afetou a distribuição de combustíveis em todo o país.