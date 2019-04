Celtics e Warriors em vantagem nas meias-finais da NBA

Boston Celtics e Golden State Warriors entraram a vencer nas meias-finais do "play-off" da NBA, na respetivas conferências. A Este, os Celtics deslocaram-se à casa do Bucks, a melhor equipa da fase regular, e derrotaram Antetokounmopo e companhia, por 90-112.

Kyrie Irving foi o melhor da noite, com 26 pontos e 11 assistências. Al Horford também fez duplo-duplo: 20 pontos e 11 ressaltos. Giannis, com 22 pontos, foi o melhor marcador da equipa de Milwaukee. Os Bucks não funcionaram e Middleton, com 16 pontos e dez ressaltos, foi dos poucos que escapou com registo positivo.

A Oeste, os Warriors receberam e venceram os Houston Rockets, por 104-100, com Kevin Durant e James Harden a concentrarem a luz do holofote, com 35 pontos cada um.

NBA

"Play-off"

Meias-finais, 1º jogo

Conferência Este

Milwaukee Bucks-Boston Celtics, 90-112 (0-1)

Conferência Oeste

Golden State Warriors-Houston Rockets, 104-100 (1-0)