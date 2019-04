Fuga do Benfica

A vitória do Benfica em Braga (1-4) e a liderança isolada da equipa de Bruno Lage é o grande destaque dos três jornais desportivos.

"Águia em fuga", titula "O Jogo". Em mais uma arbitragem polémica, benfiquistas vão para o intervalo a perder e dão a volta, isolando-se no comando. Painel de árbitros do diário é unânime: penálti por assinalar a favor do Braga; mal assinalado o primeiro penálti a favor do Benfica; faltou cartão vermelho a João Félix.

"Via aberta", lê-se na manchete do "Record". Segunda parte demolidora deixa águias a cheirar o título.

"Mão no título", escreve "A Bola". Águia goleia e assume a liderança isolada a três jornadas do fim. a primeira página, no entanto, está dividida a meio, com o futsal em igual destaque.

"Reis da Europa". À quarta foi de vez. Sporting conquista a Liga dos Campeões de futsal.

Na ressaca do empate do Porto em Vila do Conde, as notícias são de confiança total em Sérgio Conceição. O regresso do Famalicão à I Liga, 25 anos depois, e a eficácia de Luiz Phellype são outros temas abordados pelos desportivos, esta segunda-feira.