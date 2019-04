Eleições em Espanha. PSOE admite tentar “Governo solitário”

O PSOE venceu as legislativas de domingo em Espanha, mas sem conseguir a maioria e pode avançar para um “Governo solitário”. A hipótese é admitida pela socialista Carmen Calvo, atual vice-presidente do executivo espanhol.

Embora admita que esta ainda é a hora de refletir sobre os resultados eleitorais e reconheça o apoio do Podemos nos últimos meses de governação, a socialista afirma ser a favor de manter a fórmula seguida até agora pelo PSOE e continuar a governar sozinho.

“Vamos tentar um Governo solitário, porque acreditamos como partido e como Governo que as pessoas perceberam-nos bem”, disse Carmen Calvo, esta segunda-feira, em entrevista à rádio espanhola Cadena SER.

Desta forma, o PSOE parece destacar a hipótese de uma coligação governativa e optar apenas para um pacto de investidura, com acordos pontuais com outros partidos que permitam, em primeiro lugar, a tomada de posse do Governo.

Cidadãos rejeita coligação com PSOE

“Não vamos fazer de Sánchez presidente”. É desta forma que a Inés Arrimadas, do Cidadãos, reage aos resultados das eleições gerais espanholas.

Em entrevista à rádio espanhola Onda Ciro, esta segunda-feira, Inés Arrimadas recusou a hipótese de coligação com o PSOE para a formação de Governo. “Um senhor que na vertente económica assume teses populistas, não pode tentar fazer pactos com o Cidadãos”, disse.

“Nenhum espanhol votou em nós para fazer dele presidente [do Governo] e não vamos fazê-lo”, sentenciou.