Marcelo destaca "estreitamento das relações políticas" com a China

Depois de três dias dedicados sobretudo à estratégia global de crescimento na China, mas que incluíram também contactos com empresários - chineses em Portugal e portugueses na China - Marcelo Rebelo de Sousa está agora em plena visita de Estado à China.

No encontro que manteve, esta segunda-feira de manhã, com o primeiro-ministro chinês Li Keqiang, ficaram claras quais são as grandes questões bilaterais do momento. Marcelo destacou “o saldo excelente das relações” entre ambos os países.

Em declarações aos jornalistas, o chefe de Estado referiu-se ao "memorando de entendimento para o reforço do diálogo estratégico entre Portugal e a República Popular da China", que vai ser formalizado esta segunda-feira à tarde, no Grande Palácio do Povo, onde será recebido pelo Presidente chinês, Xi Jinping.

Esse instrumento representa "um passo positivo” no “aprofundamento das relações económicas, sociais e culturais” entre os dois países, passando “de uma parceria estratégica para um diálogo político permanente“, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Já do ponto de vista multilateral, o Presidente da República volta a jogar o trunfo de Portugal como plataforma de ligação a vários outros contextos geo-políticos, nomeadamente entre a União Europeia, CPLP, mundo ibero-americano e a China.