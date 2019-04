Marcelo inicia visita de Estado à China e é recebido por Xi Jinping

Apesar de já estar há quatro dias na China, só esta manhã é que Marcelo Rebelo de Sousa começou formalmente a visita de Estado. Os dias anteriores foram dedicados ao fórum "Faixa e Rota”, que juntou vários líderes mundiais em Pequim e encontros com promotores da cultura e língua portuguesa na China.

O Presidente da República começou o dia na Praça Tianamen, com a deposição de uma coroa de flores no monumento aos heróis da revolução chinesa. Seguiu-se um encontro com o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, residência oficial Diaoyutai.

A manhã terminou com uma visita ao templo budista dos Lamas, , um complexo do budismo tibetano do século XVII.

A tarde está reservada para a conversa mais importante, com o Presidente chinês, Xi Jinping. Marcelo é recebido no Grande Palácio do Povo, numa cerimónia com honras militares. Após o encontro entre os dois chefes de Estado, com um período a sós e outro alargado às respetivas delegações, Xi Jinping oferece em sua honra um banquete oficial.

O Presidente da República recebeu o seu homólogo chinês, Xi Jinping, em visita de Estado, em Lisboa, no início de dezembro.

À noite, o Presidente português parte para Xangai, a "capital" económica da China, onde irá participar num seminário económico luso-chinês e visitar a Universidade de Estudos Internacionais, na terça-feira.