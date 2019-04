Defesa central do Liverpool é o melhor jogador em Inglaterra

O holandês Virgil van Dijk e o inglês Raheem Sterling venceram os prémios de melhor jogador e melhor jovem jogador da época 2018/19 em Inglaterra, segundo a Associação de Futebolistas Profissionais.

Bernardo Silva, internacional português, que tem brilhado ao mais alto nível esta temporada no Manchester City, estava entre os seis nomeados em cada uma das duas categorias, concorrendo com os colegas de equipa Sergio Aguero e Sterling, e ainda com o avançado senegalês do Liverpool Sadio Mané e com o belga Eden Hazard, do Chelsea, para o prémio de melhor jogador, que foi arrecadado pelo defesa central Van Dijk.

Entre os mais novos, além de Bernardo Silva e Sterling (ambos de 24 anos), também estavam nomeados Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Declan Rice (West Ham), David Brooks (Bournemouth) e Marcus Rashford (Manchester United).