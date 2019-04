Tiago Monteiro não pontuou na dupla corrida na Hungria

O piloto português Tiago Monteiro (Honda Civic) ficou sem pontos na jornada húngara da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) e baixou ao 16.º lugar do campeonato.

O portuense, que já no sábado tinha sido obrigado a abandonar, voltou a ficar fora de prova na primeira corrida deste domingo após o toque de um adversário que o levou a fazer um pião e deixou o seu Civic danificado, terminando a segunda corrida na 16.ª posição, a primeira fora dos pontos.

"Foi um fim de semana para esquecer. Tivemos dificuldades em encontrar a pressão correta nos pneus e a afinação ideal, pelo que nunca consegui encontrar o melhor ritmo", explicou Tiago Monteiro, em declarações à agência Lusa, após a segunda das 10 rondas previstas no calendário.

Na qualificação, o piloto da Honda quedou-se pela 21.ª posição, a 800 milésimas do mais rápido, o húngaro Norbert Michelisz (Hyundai i30).

"Com a qualidade do pelotão deste ano, basta uma pequena diferença para se ficar logo na cauda do pelotão e, aí, é uma lotaria, com toques em todas as curvas, que provocam danos no carro ou, como aconteceu hoje, piões", explicou Tiago Monteiro.

O argentino Nestor Girolami (Honda Civic) venceu a primeira corrida de hoje e o italiano Gabriele Tarquini (Hyundai i30) a segunda.

Com estes resultados, Girolami assumiu a liderança isolada do campeonato, com 100 pontos, mais 10 do que o compatriota Esteban Guerrieri (Honda Civic). Tarquini tem 79 pontos.

Já o português Tiago Monteiro caiu do 14.º para o 16.º posto, com 20 pontos.

A próxima prova disputa-se na Eslováquia, em 11 e 12 de maio.