Lille goleia e quase segura o segundo lugar em França

Rui Fonte marcou na goleada do Lille ao Nimes, por 5-0, na 34.ª jornada da Liga francesa de futebol, que deixou o clube do português perto de assegurar o segundo lugar, atrás do já campeão Paris Saint-Germain.

O Lille marcou por Loic Rémy, aos 51 minutos, Jonathan Bamba, aos 64, Mehmet Celik, aos 70, Nicolas Pépé, aos 80, e Rui Fonte, aos 90+2, e somou o quinto jogo sem perder.

O português José Fonte foi titular na equipa do Lille, que contou ainda com os suplentes Rafael Leão, aos 69 minutos, e Rui Fonte, aos 76, para os lugares de Loic Rémy e Jonathan Bamba, autores dos dois primeiros golos.

O Lille segue na segunda posição, com 68 pontos, a 16 do Paris Saint-Germain, com seis de vantagem sobre o Lyon, terceiro, que na sexta-feira venceu por 3-2 em casa do Bordéus (14.º, com 38 pontos). O Nimes é nono com 46 pontos.

O Marselha perdeu em casa por 2-1 com o Nantes e do quinto lugar da tabela classificativa do campeonato gaulês, com 54 pontos, viu 'fugir' pontualmente o Saint-Étienne, quarto com 59, e ficou mais longe do acesso aos lugares europeus.

O Nantes, com o central luso Edgar Ié a titular, chegou à vantagem por Samuel Moutoussamy, aos 22 minutos, com um remate em arco a aproveitar uma tentativa de pontapé do maliano Coulibaly, mas o Marselha empatou pelo reforço de inverno italiano Mario Balotelli, aos 25.

Na segunda parte, após os primeiros 45 minutos terem fechado com o jogo a conhecer alguns momentos quezilentos, o Nantes chegou à vantagem pelo brasileiro Andrei Girotto, aos 50, num lance em que a bola parece não ter ultrapassado a linha de golo.

Com o triunfo em Marselha, o Nantes, que somou a terceira vitória seguida, ascendeu do 13.º ao 12.º lugar, com os mesmos 43 pontos, e assegurou matematicamente a permanência no escalão.

O Nice venceu o lanterna-vermelha Guingamp, por 3-0, com um 'hat-trick' do argelino Youcef Atal, que marcou aos nove, aos 68 e aos 73 minutos, e ascendeu ao sétimo lugar, com 51 pontos, por troca com o Reims, de Moreto Massamã, que caiu para oitavo, com 49, após o empate a 1-1 em casa do Angers.

O Saint-Étienne consolidou o seu quarto lugar, agora com 59 pontos, com cinco de vantagem sobre o Marselha (quinto, com 54), ao vencer por 2-0 na receção ao Toulouse (15.º), com um 'bis' do esloveno Robert Beric, aos dois e 10 minutos.

Amiens, na 16.ª posição e ainda na luta pela fuga à despromoção, e Estrasburgo, mais tranquilo no 10.º posto da tabela, empataram 0-0, mantendo a tendência dos últimos jogos em que há seis e quatro, respetivamente, nenhuma das equipas ganha.

Ainda na fuga à despromoção, o Caen venceu por 1-0 o Dijon, com um golo do marroquino Fayçal Fajr, aos 67 minutos, e ascendeu do 19.º ao 18.º lugar, com 29 pontos, trocando de posição com o seu adversário de hoje, que soma menos um.

Com quatro jornadas por cumprir e um total de 12 pontos em disputa ainda está tudo em aberto no que se refere à despromoção e 'play-off', uma vez que as três últimas equipas, separadas por cinco pontos, ainda podem subir acima da linha de permanência.