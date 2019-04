Sp. Braga muito crítico. “Falência da arbitragem em Portugal"

O Sp. Braga critica a arbitragem após a partida contra o Benfica. Segundo os arsenalistas, foi a "demonstração da falência da arbitragem em Portugal", com "clara interferência na classificação em prol do 'status quo' vigente".

Em comunicado no site oficial, os guerreiros do Minho falam num “rol de decisões inacreditáveis em prejuízo do SC Braga".

O clube da Pedreira fala de um alegado penálti por marcar aos 17 minutos e critica a primeira grande penalidade apontada a favor do Benfica.

“Nos momentos de decisão foi sempre impedido de disputar o terceiro lugar, sendo também flagrante a forma como o nosso competidor direto foi constantemente favorecido, jornada após jornada". A fechar, os bracarenses falam num campeonato "desvirtuado" e pedem ao Conselho de Arbitragem da FPF uma "profunda reflexão", lamentando uma "uma notória incapacidade de renovar o sector".

Comunicado do Sp. Braga:



"Mais uma jornada, mais uma demonstração da falência da arbitragem em Portugal, da incoerência dos seus critérios e da sua clara interferência na classificação em prol do "status quo" vigente.



Este domingo, contra o SL Benfica, assistimos a mais um rol de decisões inacreditáveis em prejuízo do SC Braga. Desde logo, um penálti por assinalar por jogo perigoso com contacto sobre Paulinho (17’). Aos 57’, porém, seria indevidamente marcada grande penalidade a favor do SL Benfica, apesar de não existir falta de Esgaio. Tão instável como o critério técnico foi o critério disciplinar, com João Félix (61’) e Florentino (78’ e 79’) a escaparem a claras infrações merecedoras de segundo cartão amarelo.

Nos momentos de decisão, o SC Braga foi sempre impedido de disputar o 3.º lugar, sendo também flagrante a forma como o nosso competidor direto foi constantemente favorecido, jornada após jornada, para que o topo da tabela refletisse a hierarquia crónica.





Há bons árbitros em Portugal, mas há também uma notória incapacidade de renovar o sector e isso exige uma profunda reflexão do Conselho de Arbitragem.



A evolução só é possível com autocrítica, exercício a que não são dadas as estruturas que gerem o futebol em Portugal, com responsabilidades a partilhar entre a FPF, o seu CA e a Liga. Em Itália, um erro recente no Juventus-AC Milan mereceu punição pública e intervenção mediática dos responsáveis do sector. Em Portugal, continuamos a preferir o corporativismo e a negação.



Mas quando se desvirtua um campeonato, algo vai profundamente mal no reino da arbitragem!"