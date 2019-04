Bottas ganha no Azerbaijão e lidera Mundial de Fórmula 1

Valterri Bottas venceu o Grande Prémio do Azerbaijão de Fórmula 1. O finlandês dominou a corrida nas ruas de Baku, onde a Mercedes registou a quarta dobradinha da temporada, em outras tantas provas. Hamilton cortou a meta a pouco mais de um segundo do seu companheiro de equipa e com dez de vantagem sobre Vettel, que fechou o pódio, em Ferrari.

Bottas recupera a liderança do Mundial de Fórmula 1, com um ponto de vantagem sobre Hamilton.

Max Verstappen, em Red Bull-Honda, foi o quarto classificado, à frente de Charles Leclerc (Ferrari).