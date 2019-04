Nuno Melo ataca Bloco e sai em defesa do Vox. “Porque dizem que é radical? Por ser contra o aborto?"

Nuno Melo, cabeça de lista do CDS às eleições europeias, acusa o Bloco de Equerda de ser a destruição “dos valores éticos e morais que devem estruturar uma sociedade decente” e volta a sair em defesa do Vox, o novo partido espanhol, reafirmando que não vê razões para este ser catalogado como de “extrema-direita”.

Questionado pelos jornalistas sobre a ideia defendida por Catarina Martins de proibir deputados de fazerem parte de sociedades de advogados, Nuno Melo saiu ao ataque, recordando os cânticos polémicos do Bloco de Esquerda no desfile do 25 de Abril.

“A Catarina Martins deveria começar por comentar a enorme vergonha para mim, enquanto português, de se apresentar em manifestações cantando, rindo e batendo palmas, enquanto pede a morte de chefes de Estado eleitos democraticamente de países amigos como é o caso do Brasil”, respondeu Nuno Melo, em referência aos cânticos entoados por membros do Bloco de Esquerda, que cantaram: “Ó meu rico Santo António! Ó meu Santo Popular! Leva lá o Bolsonaro para ao pé do Salazar“.

Para Nuno Melo, a atitude dos membros do Bloco de Esquerda é intolerável. “O Bloco de Esquerda significa para mim a destruição de muitos dos valores éticos e morais em que eu fui criado e que acho que devem estruturar uma sociedade decente”, acrescentou o cabeça de lista centrista, durante uma ação de limpeza de uma praia, no Porto.