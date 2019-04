Por causa do trabalho, 7.500 pessoas morrem todos os dias

Cerca de 7.500 pessoas morrem todos os dias por causa do trabalho, em todo o mundo. Este é apenas um dos dados preocupantes de um relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Há novas formas de trabalho e novos riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores, muitos deles ainda desconhecidos. Com um século de experiência, no seu relatório sobre a “Segurança e Saúde no Centro do Futuro do Trabalho”, comemorativo do Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, a OIT olha para o futuro e destaca aquilo a que chama “quatro grandes forças transformadoras, que impulsionam as mudanças: a tecnologia, as mudanças demográficas, o desenvolvimento sustentável e alterações climáticas e finalmente, as alterações na organização do tempo de trabalho.

Desafios que no entender da Organização Internacional do Trabalho devem levar os responsáveis públicos a antecipar novos riscos e emergentes em matéria de segurança e saúde no trabalho, a adotar uma abordagem multidisciplinar, a estabelecer uma relação mais estreita com a saúde pública, ao reforço das legislações nacionais e à promoção da colaboração entre governos, representantes dos trabalhadores e dos empregadores.

Os dados e as estimativas mais recentes, frisa a OIT, revelam que “existe um problema muito sério”.