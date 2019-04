Rui Vitória falha presença na final da Taça da Arábia Saudita

O Al-Nassr, de Rui Vitória, perdeu no prolongamento frente ao Al-Ittihad (4-2) e falha a presença na final da Taça da Arábia Saudita.

A equipa do treinador português esteve a perder 2-0, chegou ao empate no tempo regulamentar, mas sofreu dois golos no tempo extra.

Romarinho esteve em destaque ao fazer os dois golos no prolongamento.

Esta derrota impede duelo de técnicos lusos. O outro finalista é o Al-Taawoun, de Pedro Emanuel.