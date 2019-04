João Pereira termina em oitavo segunda etapa do Mundial de triatlo

O português João Pereira terminou na oitava posição a etapa das Bermudas do Mundial de triatlo.

João Pereira terminou a prova a 36 segundos do francês Dorian Coninx, que venceu a corrida em 1:50.36 horas, menos dois segundos do que o espanhol Javier Gómez Noya e do que o norueguês Gustav Iden.

O outro português presente na prova, João Silva, abandonou após o segmento de natação, o primeiro do percurso.

Melanie Santos também abandonou na prova feminina.

Flora Duffy, das Bermudas, venceu em casa a prova feminina, em 2:01.39 horas, batendo por 1.46 minutos a britânica Vicky Holland e a norte-americana Katie Zeferes.

Esta foi a segunda prova do circuito mundial, após Abu Dhabi, com o próximo evento a estar marcado para Yokohama, no Japão, a 18 e 19 de maio.