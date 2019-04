Rennes impede dobradinha do PSG

Houve surpresa na Taça de França. O PSG, campeão gaulês, perdeu para o Rennes na final disputada este domingo.

A partida foi decidida nas grandes penalidades depois de um empate 2-2 no final do tempo regulamentar e de não ter havido golos no prolongamento.

Os parisienses estiveram a ganhar 2-0, como golos de Dani Alves e Neymar, que regressou à titularidade depois de dois meses “fora de jogo” por lesão.

A dobradinha parecia encaminhada, mas ainda antes do intervalo, o Rennes reduziu graças a um autogolo de Kimpembe.

O golo que levou o jogo para prolongamento surgiu ao minuto 66 e foi apontado por um jogador bem conhecido do futebol português: Mexer, defesa-central moçambicano que jogou em Sporting e Nacional.

No prolongamento foi Mbappé a estar em destaque, primeiro porque atirou uma bola ao poste e depois porque foi expulso.

Tudo foi decidido nos penáltis. Nenhum dos cinco jogadores do Rennes falhou. Pelo PSG desperdiçou Nkunku.

É a terceira vez que o Rennes conquista o troféu, a última vez das quais há 48 anos.