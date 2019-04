Neuville continua a liderar Rali da Argentina

O piloto belga Thierry Neuville (Hyundai) manteve-se na liderança do Rali da Argentina, quinta prova do Mundial, com 45,7 segundos de vantagem sobre o seu colega de equipa, o norueguês Andreas Mikkelsen (Hyundai).

Thierry Neuville, líder do Mundial, entrou na segunda jornada do rali ao ataque, vencendo as duas primeiras provas especiais de classificação (SS9 e SS10), seguindo-se triunfos do estónio Ott Tanak (Toyota) e Andreas Mikkelsen (Hyundai).

A ronda terminou com o campeão mundial Sébastien Ogier (Citroen), título que conquistou consecutivamente nas seis últimas edições, ao ataque e a ser o mais rápido nas três últimas provas especiais de classificação (SS13, SS14 e SS15).

O belga Thierry Neuville entra domingo para os três últimos troços cronometrados com uma vantagem de 45,7 segundos sobre o seu colega Andreas Mikkelsen e 1.03,2 minutos sobre o britânico Kris Meeke (Toyota). Sébastien Ogier é quarto a 1.06,00 minutos.