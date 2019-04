Terceiro dia de Marcelo na China dedicado à cultura e aos negócios portugueses

Na China, o dia do Presidente da Republica já vai a meio. Durante a manhã, madrugada em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa já visitou a Cidade Proibida - mais um símbolo de Pequim incluído no programa. Ainda este domingo, Marcelo almoça com os principais agentes da difusão da cultura e da língua portuguesas na China.

Apesar de o foco estar quase todo virado para a economia, o Presidente admite que este encontro cultural lhe agrada particularmente.

"Eu vou estar com editoras chinesas que publicam autores portugueses, e com tradutores e professores de português conhecedores daquilo que nós produzimos em termos culturais. Isso é muito importante para medir se o que tem sido feito é suficiente, se é preciso fazer mais para Portugal ser conhecido aqui na China, e inversamente como é que se pode conhecer em Portugal mais da cultura chinesa."



Mais logo, o jantar será com empresários portugueses que já estão a trabalhar na China. Neste caso, Marcelo Rebelo de Sousa diz que quer saber como lhes está a correr a vida.

"Como é que o número apreciável de investidores portugueses que também estão a dar o salto aqui na China, com as devidas proporções, como é que vêm a sua experiência, o que é que está a correr bem, o que é que está a correr menos bem, com o que é que sonham, o que é que desejam o que é que projectam para o futuro", explica o Presidente da República.