Tiago Monteiro. “Hoje demos um passo atrás"

O piloto português Tiago Monteiro (Honda Civic TCR) terminou na 21.ª posição a primeira corrida da segunda prova do Mundial WTCR de automobilismo, na Hungria, que teve como vencedor o argentino Nestor Girolami (Honda Civic TCR).

“Infelizmente não conseguimos um compromisso no Honda Civic Type R TCR que nos permitisse discutir os melhores lugares da grelha", referiu no final da corrida o piloto portuense, de 42 anos, aos seus canais de comunicação.

Ainda de acordo com Tiago Monteiro, "o campeonato está muito competitivo e o mínimo detalhe faz a diferença entre estar nos primeiros ou nos últimos lugares".

"Foi exatamente o que aconteceu. Não imaginava sair tão atrás e sabia que a corrida ia ser muito dura", continuou Tiago Monteiro, acrescentando que para a qualificação de domingo irá mudar as afinações por completo.

"Pode resultar como não, logo veremos. Hoje demos um passo atrás em termos de contas de campeonato, mas amanhã [domingo] esperamos dar dois em frente. Vamos ver o que conseguimos fazer", disse.

Nestor Girolami alcançou nas 12 voltas ao circuito de Hungaroring (4,381 kms) o seu primeiro triunfo no WTCR, impondo-se ao francês Yvan Muller (Link & Co 03 TCR) e ao compatriota argentino Esteban Guerrieri (Honda Civic TCR), respetivamente segundo e terceiro classificados.

Esteban Guerrieri lidera o Mundial WTCR, com 75 pontos, 19 dos quais somados já na Hungria, seguido do sueco Thed Bjork (Link & Co 03 TCR), com 70 pontos, que terminou no sétimo lugar a primeira corrida disputada hoje em Hungaroring.

Tiago Monteiro, ainda à procura da sua melhor forma após recuperar de um grave acidente que o afastou das pistas durante 14 meses, regressando em outubro de 2018, segue no 12.º lugar do Mundial, com 20 pontos amealhados em Marrocos.