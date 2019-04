Histórico. Drone transporta órgão para transplante pela primeira vez

As Escolas de Medicina e Engenharia da Universidade de Maryland anunciaram, esta sexta-feira, um feito histórico: pela primeira vez, um órgão humano foi transportado por um drone para um hospital para ser transplantado.

A aeronave não tripulada levou o rim para uma paciente de 44 anos, de Baltimore, que passou oito anos em diálise antes de conseguir ter o transplante. A cirurgia foi feita no dia 19 de abril e a paciente já teve alta.

“Tudo isto é maravilhoso”, disse a mulher, segundo um comunicado da Universidade. “Há anos, isto não era algo que pudéssemos imaginar”.

O LG-1000 é o primeiro drone de entrega de órgãos e pesa 23 quilos. Viajou 4,5 quilómetros para levar o rim para o heliporto da Universidade de Maryland.

Segundo a Universidade, “esta demonstração bem-sucedida ilustra o potencial de sistemas de aeronaves não tripuladas para fazer entregas de órgãos que, em muitos casos, poderiam ser mais rápidas, mais seguras e mais amplamente disponíveis do que os métodos tradicionais de transporte”.

Em novembro, o processo já tinha sido testado, mas o rim usado não estava bom o suficiente para ser usado num transplante.

O órgão foi avaliado antes e depois do transporte e os investigadores da Universidade do Maryland viram que as condições específicas de transporte e calor não causaram qualquer dano ao órgão.

Cinco meses depois, o processo foi concluído pela primeira vez com sucesso.