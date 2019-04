Barcelona (bi)campeão

O argentino Lionel Messi voltou a ser decisivo ao marcar o único golo da vitória do Barcelona sobre o Levante, que deu ao clube catalão o bicampeonato e o seu 26.º campeonato espanhol de futebol quando faltam três jornadas para disputar.



Barcelona entrou na partida decidido a resolver já as contas do título da La Liga, mas, para tal, necessitava vencer, já que o Atlético Madrid tinha batido horas antes o Valladolid em casa pela margem mínima, e o golo do colosso catalão só chegou na segunda parte, através do pé esquerdo do inevitável Lionel Messi, que soma o seu 10.º título de campeão espanhol, igualando o feito de Pirri e ficando a dois de alcançar o recorde de Paco Gento.

Após os jogos deste sábado, o Barcelona e o Atlético Madrid estão confirmados na fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada, com 83 e 74 pontos, respetivamente, com o Real Madrid no terceiro posto (65 pontos com menos um jogo do que os rivais).

Nos outros jogos do dia, o Athletic Bilbau (7.º classificado) empatou em casa o duelo basco contra o Aláves (8.º), ganhando vantagem no confronto direto da luta pelo apuramento para a Liga Europa, enquanto o Leganés empatou a zero com o Celta de Vigo, que segue no 16.º lugar e apenas três pontos acima da linha de água.

O Barça, que passa a somar 26 títulos, a sete do Real Madrid, tem 83 pontos, 86 golos marcados, ainda longe da centena à qual chegou em seis dos últimos sete campeonatos -- na última temporada marcou 99 -, e 32 sofridos.

A temporada dos catalães começou da melhor forma, com a conquista da Supertaça, frente ao Sevilha, por 2-1, à qual se seguirão quatro vitórias consecutivas, entre as quais uma goleada por 8-2, ao Huesca.



Messi leva 46 golos marcados em 45 encontros disputados -- 34 em 32 na liga espanhola.