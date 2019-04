Ana Gomes critica "discriminação entre pensionistas portugueses e estrangeiros" a nível fiscal

A eurodeputada do PS, Ana Gomes, considera intolerável a discriminação entre pensionistas portugueses e os estrangeiros que beneficiam de isenções de impostos durante 10 anos se investirem em Portugal.

Criado em 2009 com o objetivo de atrair a Portugal pessoas de rendimentos elevados e profissionais de alto valor acrescentado, o regime fiscal dos Residentes Não Habituais (RNH) oferece isenção de IRS aos reformados e uma taxa reduzida de imposto (20%) para os trabalhadores que integrem a lista de profissões de elevado valor acrescentado.

Numa conferência, esta tarde, em Lisboa, onde esteve também Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, e a cabeça de lista dos bloquistas às eleições europeias, Ana Gomes deixou críticas a estas regras:

"Enquanto os nossos reformados levaram uma 'talhada' valente durante a troika, continuam a pagar elevados impostos - o trabalho continua a pagar elevados impostos - os pensionistas finlandeses, franceses, italianos, ou até mesmo portugueses residentes no estrangeiro vêm para cá com isenção de impostos durante 10 anos. Como é que é possível?", questiona a eurodeputada.

"Isto é absurdo, é uma discriminação total contra os portugueses. Não há justificação económica para isto. Invocava-se que era para trazer os grandes cérebros para Portugal mas a maior parte dos beneficiários são pensionistas de outros países, que não têm trabalho qualificado. É um absurdo".

No último ano, o número de pessoas que beneficia deste regime fiscal e que na última declaração do IRS reportou ao fisco receber rendimentos de pensões ascendeu a 9.589 e, destes, um terço são franceses.

Ana Gomes diz ter levantado a questão junto da Comissão Europeia, que considerou que é um esquema discriminatório, "mas até hoje não foi feito nada".



Já no final da conferência, a eurodeputada do PS foi questionada sobre a forma como está a decorrer a campanha do partido para as europeias. Ana Gomes, que não é recandidata, não concorda com as críticas de que Pedro Marques está a fazer campanha sem o apoio do seu partido.

"Eu acho que a campanha está a progredir normalmente, ainda estamos a um mês das eleições. Pessoalmente, todas as iniciativas do PS para que me têm convidado eu tenho programado ir. A mim move-me mais a discussão de temas que precisam da convergência de todos, sobretudo de forças progressistas, para encontrarmos soluções, quer no quadro nacional, quer no quadro europeu".

Ana Gomes diz não ver falta de apoio ao candidato por parte do PS. "Pelo contrário, tenho visto o próprio primeiro-ministro em muitas iniciativas com ele".

Declarações da eurodeputada do PS, esta tarde, em Lisboa, à margem de um debate sobre paraísos fiscais, organizado pelo Bloco de Esquerda.