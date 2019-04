Venda de livro patrocinado pela CGD reverte integralmente para Moçambique

No âmbito da “Operação Embondeiro”, que visa o apoio às vítimas das tempestades que têm assolado a região da Beira em Moçambique, foi lançado, este sábado, em Gouveia, na diocese da Guarda, um livro da autoria do padre missionário Carlos Jacob, cuja venda reverte integralmente para a reconstrução de Moçambique, através dos Missionários de S. João Baptista.

No mesmo dia foi ordenado diácono um jovem moçambicano.



“Em Moçambique apenas 6% da população tem energia elétrica, o livro é um objeto de luxo”, lê em voz alta, o diácono Adelino Mano, para quem o livro que segura nas mãos é “uma obra que desmistifica, é uma revelação da realidade”.

Adelino Manuel Mano, 33 anos, é natural da Zambézia, Moçambique. Depois de um longo percurso formativo chegou a Gouveia em 2012 e hoje foi ordenado diácono. “É uma enorme alegria e felicidade”, assume o jovem, que no mesmo dia assiste ao lançamento do livro do padre missionário Carlos Jacob.

Nas crónicas escritas pelo padre missionário de 59 anos, agora em livro, o recém-ordenado diácono, o moçambicano Adelino Mano, vê a realidade dos seus dias, apesar de estar no Seminário de Gouveia, desde 2012, porque sonha ser padre “aqui ou lá, tanto faz”, sorri.