Félix da Costa desce na geral da Fórmula E

O piloto português António Félix da Costa (BMW) desceu do segundo para o terceiro lugar do campeonato de Fórmula E, depois de ter terminado na sétima posição a prova de Paris, ganha pelo holandês Robin Frijns.

No circuito des Invalides e numa prova marcada pela chuva, o piloto português, que partiu da 16.ª posição da grelha, terminou a 7,236 segundos do vencedor, que cronometrou 47.50,510 minutos.

Félix da Costa, que arrecadou seis pontos em Paris, soma agora 70 pontos no mundial de pilotos, os mesmos que o brasileiro Lucas Di Grassi (Audi), que hoje foi quarto.

A vitória permitiu ao holandês Robin Frijns (Virgin) assumir a liderança do Mundial, com 81 pontos, mais um do que o alemão André Lotterer (DS), que hoje foi segundo na prova francesa.

A próxima prova do campeonato de Formula E, a nona do calendário, disputa-se no Monaco, em 11 de maio.