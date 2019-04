Gastão Elias eliminado no qualifying do Estoril Open

O tenista português Gastão Elias foi eliminado, este sábado, na primeira ronda do qualifying do Estoril Open, ao perder diante o australiano Alexei Popyrin.

Naquele que foi o primeiro encontro entre os dois, o jovem Popyrin, 114.º colocado no ranking mundial, de 19 anos, levou a melhor frente ao tenista natural da Lourinhã em dois sets, pelos parciais de 7-5 e 7-6 (7-5).

Depois de há um ano ter jogado o quadro principal diante do também australiano Alex De Minaur, com quem perdeu em duas partidas, Gastão Elias, 307.º do ranking mundial, acabou por se despedir da quinta edição do Estoril Open após a primeira ronda da fase de qualificação.

Já Popyrin, que este ano atingiu a terceira jornada do Open da Austrália, vai discutir o acesso ao quadro principal do único torneio ATP 250 português com o italiano Simone Bolelli, que derrotou o bielorrusso Egor Gerasimov, por 6-2 e 7-6 (7-0).

A prova está a decorrer no Clube de Ténis do Estoril. Ainda este sábado, o português João Domingues defronta Elias Ymer.