Marcelo fala de direitos humanos ao Presidente chinês, mas fica sem resposta

Marcelo Rebelo de Sousa garante que pediu ao Presidente Chinês que a sua estratégia global de expansão económica respeite os Direitos Humanos, mas ficou sem resposta.

Marcelo discursou, este sábado, no Fórum "Faixa e Rota" em Pequim, e para além das preocupações ambientais - que era o tema do seu painel de debate - garante também ter pedido à China respeito pelos direitos humanos.

"Terminei dizendo que o objetivo cimeiro era efetivar os direitos humanos. Xi Jinping ouviu a exposição, fez um comentário falando da conversa que tínhamos tido sobre a cooperação entre Portugal e a China, em Lisboa, e não focou pontos concretos da minha intervenção", contou o chefe de Estado.

A presença na 2ª Edição do Fórum "Faixa e Rota" marcou os dois primeiros dias de Marcelo Rebelo de Sousa na China.

Amanhã o dia será dedicado a algumas visitas simbólicas, como é o caso da Cidade Proibida, mas também por um almoço com difusores da cultura e língua portuguesa na China, e um jantar com empresas nacionais que já investem na segunda maior economia do mundo.