Bruno Lage: “Independentemente do resultado do adversário, a nossa intenção é vencer”

O treinador do Benfica, Bruno Lage, encara o jogo frente ao Sporting de Braga, no domingo, “como uma final”, mas não porque o FC Porto empatou esta jornada.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente aos bracarenses, o treinador do Benfica garante que o empate a duas bolas do FC Porto, que cria a possibilidade do Benfica se isolar na frente do campeonato, não alterou a forma como preparou o jogo. Bruno Lage desvaloriza assim a “escorregadela” do adversário, mas garante que o Benfica vai a Braga para vencer.

“Neste momento estamos em segundo”, disse o treinador. “A nossa intenção, independentemente do resultado do adversário, é vencer. São finais e é nesse sentido que nós temos de encarar o jogo, independentemente do resultado dos nossos adversários”, explicou Bruno Lage.

Em relação às declarações de Luís Filipe Vieira, que veio esta semana a público garantir que o treinador encarnado será treinador para a próxima época quer ganhe ou perca o campeonato, Bruno Lage diz que nunca sentiu necessidade que o Presidente viesse a público dizer isso desde que renovou por quatro épocas, mas que a sua “intenção é continuar”.