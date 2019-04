Se as presidenciais fossem hoje, Marcelo ganhava com 74%

Caso as eleições presidenciais fossem hoje, Marcelo Rebelo de Sousa venceria com 74% das intenções de voto. É o que revela uma sondagem da Pitagórica para o “Jornal de Notícias” e para a TSF.

Segundo a sondagem, se as últimas presidenciais se repetissem, Marcelo seria eleito com mais 22 pontos do que aqueles com que venceu em 2016, com os eleitores do Partido Socialista a serem aqueles que mais votariam no atual Presidente. A sondagem indica que 80% do eleitorado socialista votaria em Marcelo – mais um ponto do que o eleitorado do PSD e CDS.

A mesma sondagem dá conta que são os eleitores da CDU os que se mostram menos “rendidos” a Marcelo. Apesar disso, metade dos eleitores da CDU apoiam o atual Presidente da República.

A sondagem aponta ainda para um Presidente “unânime”: 91% dos inquiridos faz uma avaliação positiva do mandato presidencial.

Eleitores querem mais “puxões de orelhas” ao Governo

Apesar da avaliação positiva, os inquiridos entendem que o Presidente deveria ser mais exigente com a atuação do Governo. Quando questionados sobre se o Presidente não deveria ser mais exigente com o Governo, 71% dos inquiridos diz que sim.

O rigor é mais exigido pelo eleitorado mais jovem, com idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos, e pelas classes sociais mais desfavorecidas: 80% dos mais pobres pedem mais exigência ao Governo.