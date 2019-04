Lula: Brasil é "governado por um bando de malucos"

O ex-Presidente brasileiro Lula da Silva diz que o Brasil é governado por "um bando de malucos" na sua primeira entrevista concedida desde a detenção, há mais de um ano.

"Vamos fazer uma autocrítica geral nesse país. O que não pode [acontecer] é esse país estar governado por esse bando de malucos que governa o país. O país não merece isso e sobretudo o povo não merece isso", afirmou o antigo governante, numa entrevista conjunta concedida aos jornais "Folha de São Paulo" e "El País".

Para o antigo chefe de Estado, a elite brasileira deveria fazer uma autocrítica depois da eleição de Jair Bolsonaro para a presidência.

De acordo com a Folha de São Paulo, durante a entrevista, que durou cerca de duas horas, Lula da silva referiu-se várias vezes ao ex-juiz Sergio Moro, atual ministro da Justiça do Brasil, e responsável por decretar a prisão do antigo governante, que afirmou ter uma "obsessão em desmascarar" o antigo magistrado.

"Eu tenho tanta obsessão de desmascarar o Moro, o Deltan Dallagnol [procurador do grupo de trabalho da Lava Jato em Curitiba] e a sua equipa. Eu ficarei preso 100 anos, mas não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada", frisou Lula.

"Seria tão mais fácil se eu tivesse morrido"



Durante a conversa com os jornalistas dos dois meios de comunicação, o histórico líder do Partido dos Trabalhadores (PT) falou da vida na prisão, da morte do irmão e do neto, do Governo de Jair Bolsonaro, das acusações de corrupção que sofre e da possibilidade de nunca mais sair da prisão.

Um dos netos de Lula da Silva, Arthur Araújo Lula da Silva, de 7 anos, morreu subitamente em março deste ano, em São Paulo. Em janeiro deste ano, também o irmão do ex-Presidente Genival Inácio da Silva, de 79 anos, morreu em São Paulo.

O ex-chefe de Estado brasileiro emocionou-se na entrevista ao falar dessas duas perdas que marcaram o seu ano na prisão.

"Eu às vezes penso que seria tão mais fácil se eu tivesse morrido. Porque eu já vivi 73 anos, eu poderia morrer e deixar o meu neto viver", afirmou, ao refletir sobre os momentos mais tristes desde a sua prisão, em abril de 2018.

Lula disse também que estava "grato" pela atitude do atual vice-presidente brasileiro, Hamilton Mourão, por este ter defendido a sua presença no velório do neto, ao contrário de Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho de Jair Bolsonaro, que afirmou que o ex-chefe era um "larápio a fazer pose de coitado" por tentar ir ao funeral.