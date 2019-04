Bombeiros feridos em incêndio que atingiu casa de Almeida Garrett

Dois bombeiros sofreram ferimentos ligeiros enquanto combatiam as chamas que deflagraram num prédio devoluto na Baixa do Porto durante a madrugada deste sábado.

Os bombeiros feridos já tiveram alta hospitalar.

"Não há vítimas civis a registar, apenas dois bombeiros que, por precaução, foram transportados para o hospital, mas que já tiveram alta, com lesões leves", explicou Saraiva Marques, comandante dos Sapadores Bombeiros do Porto, em declarações à CMTV.

O incêndio terá começado por volta das 2h00 num edifício devoluto entre a rua Barbosa de Castro e o Passeio das Virtudes, tendo alastrado a mais duas casas. Uma das casas afetadas é o local de nascimento de Almeida Garret.

“O interior do prédio onde viveu o escritor Almeida Garrett [1799-1854] ficou totalmente destruído. Ficaram as fachadas onde se pode ainda ver o brasão principal com o nome do escritor”, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros Sapadores do Porto, Carlos Marques, acrescentando que “as autoridades competentes já se encontram a investigar a causa do incêndio”.

O incêndio destruiu a habitação de rés-do-chão com três andares.



Segundo a PSP, uma idosa que vivia num prédio nas proximidades "entrou em pânico" e terá sido assistida no local.

Às 10:50 o incêndio ainda se encontrava em fase de rescaldo. “Os bombeiros ainda estão no local a efetuar operações de rescaldo e efetuar remoção de escombros”, disse fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) do Porto. Ao local deslocaram-se 44 bombeiros, com 13 viaturas, das corporações de Bombeiros dos Sapadores do Porto, Voluntários do Porto e Portuenses do Porto.

