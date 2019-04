II Liga. Oliveirense dá passo em frente na manutenção

A Oliveirense venceu na receção ao Farense por 2-1, em jogo da 31.ª jornada da II Liga de futebol, e somou três importantes pontos nas contas da manutenção.

Um golo de Alvarinho (17 minutos) colocou o Farense em vantagem, mas a equipa da casa, que vinha de duas derrotas consecutivas, conseguiu dar a volta ao marcador ainda na primeira parte, com golos de Bouldini e Paraiba.

Após este triunfo, a Oliveirense subiu ao 12.º lugar com 37 pontos, mais três do que o Académico de Viseu, a primeira equipa abaixo da linha de descida. O Farense, por seu lado, desceu para o 14.º lugar, com 36 pontos.