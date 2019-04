Bayer Leverkusen entra a ganhar na jornada 31

O Bayer Leverkusen venceu fora o Augsburgo por 4-1 no jogo de abertura da jornada 31 do campeonato alemão.

Volland, Havertz, Jonathan Tah e Julian Brandt marcaram os golos dos visitantes, numa partida em que até foi a equipa da casa a marcar primeiro por Kevin Danso.

O Bayer Leverkusen sobe provisoriamente ao sexto posto.

A Bundesliga é liderada pelo Bayern de Munique com 70 pontos, mais um que o Borussia Dortmund.

A equipa de Renato Sanches entra em campo no domingo em casa do Nuremberga. Já os “amarelos” jogam já este sábado diante do Shalke 04.